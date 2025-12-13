Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
La definición del Torneo Clausura 2025 tiene este sábado como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata, dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora comparten el mismo objetivo: coronarse este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El encuentro se disputa desde las 21 y cuenta Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta a cargo del VAR, en una jornada que podría quedar marcada en la historia de ambos clubes. La televisación es por ESPN Premium y TNT Sports.
Gimnasia vs. Estudiantes: formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
- Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Racing vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
