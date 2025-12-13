Genialidad: el golazo espectacular de Maravilla Martínez en la final del Torneo Clausura

Fue a poco menos de 10 minutos para el cierre cuando Martínez quedó mano a mano con Muslera, tras un error de Leandro González Pirez. El delantero tardó en definir y parecía que la jugada se diluía, pero terminó haciendo revolcar al arquero, para luego definir de derecha y de emboquillada por encima de los centrales de Estudiantes que cerraban.