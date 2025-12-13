Genialidad: el golazo espectacular de Maravilla Martínez en la final del Torneo Clausura
El goleador desparramó al arquero de Estudiantes y cuando parecía que se diluía la acción, la picó de derecha para el delirio de todos los hinchas de Racing.
En el marco de la definición del Torneo Clausura 2025 con Racing y Estudiantes de La Plata, como protagonistas, fue Adrián Maravilla Martínez el encargado de abrir el marcador con un golazo que quedará en el recuerdo.
El duelo de este sábado enfrentaba a dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora compartían el mismo objetivo: coronarse en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El encuentro se disputa desde las 21 y cuenta Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta a cargo del VAR, en una jornada que podría quedar marcada en la historia de ambos clubes. La televisación es por ESPN Premium y TNT Sports.
Con este panorama y cuando no sobraban ocasiones de gol, tuvo que aparecer Maravilla con una genialidad para abrir la cuenta en Santiago del Estero. El goleador dejó atrás su sequía justo ante Boca por semifinales, y volvió a convertir nada menos que en la final.
Fue a poco menos de 10 minutos para el cierre cuando Martínez quedó mano a mano con Muslera, tras un error de Leandro González Pirez. El delantero tardó en definir y parecía que la jugada se diluía, pero terminó haciendo revolcar al arquero, para luego definir de derecha y de emboquillada por encima de los centrales de Estudiantes que cerraban.
Te puede interesar
Dejá tu comentario