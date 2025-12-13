La reacción de Juan Sebastián Verón en la tribuna, en el gol agónico de Estudiantes
El presidente del "Pincha" desafió la suspensión del Tribunal de Disciplina de la AFA y se mostró en la platea junto a los hinchas del "Pincha".
La final que para definir al campeón del Torneo Clausura 2026 tuvo un condimento extra institucional protagonizado por Juan Sebastián Verón, ya que el presidente de Estudiantes desafió la suspensión del Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que le impide ocupar el palco oficial en el Estadio Madre de Ciudades, y vivió el encuentro desde la tribuna junto a los hinchas.
Verón no quiso perderse el partido. Viajó en un avión privado junto a su familia y amigos, y su asistencia como un espectador más en la tribuna fue anunciada con bombos y platillos por su propia esposa, Valentina Martín, a través de su cuenta de Instagram, donde hasta pareció mostrarse desafiante con las autoridades.
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió Martín en un posteo junto a la "Brujita" en la previa de la definición. Este gesto fue inmediatamente interpretado como una provocación directa a la AFA y al Tribunal de Disciplina, ratificando la intención de estar presente junto a su equipo a pesar de la restricción, algo que efectivamente cumplió.
En este sentido, el presidente del "Pincha" no tuvo problemas en mostrarse en las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, y estalló con el gol agónico de Guido Carrillo, que igualó 1-1 la final y forzó el alargue. Se lo observó a pleno abrazo con los plateníastas de Estudiantes.
La sanción de seis meses que pesa sobre el dirigente platense se debe a que la AFA lo consideró el responsable intelectual del polémico "pasillo de espaldas" que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central, en una acción de repudio por un título otorgado. Dicha pena le niega el acceso protocolar al estadio.
Mientras el ambiente se caldeaba, Verón anunció que buscará revertir la medida que considera arbitraria llevando su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Te puede interesar
Dejá tu comentario