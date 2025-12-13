La reacción de Juan Sebastián Verón en la tribuna, en el gol agónico de Estudiantes

La final que para definir al campeón del Torneo Clausura 2026 tuvo un condimento extra institucional protagonizado por Juan Sebastián Verón, ya que el presidente de Estudiantes desafió la suspensión del Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que le impide ocupar el palco oficial en el Estadio Madre de Ciudades, y vivió el encuentro desde la tribuna junto a los hinchas.