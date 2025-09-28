Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Presidente Perón, "El Cilindro", será el epicentro del fútbol argentino este domingo a las 15:15 hs, con la nueva edición del Clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente. El partido promete alta tensión, marcado por los momentos radicalmente diferentes que atraviesan los dos rivales históricos.
La Academia llega al clásico en un estado de euforia. Vienen de conseguir un resonante pase a las semifinales de la Copa Libertadores, al eliminar a Vélez Sarsfield con un global de 2-1, un logro que no alcanzaban hace 28 años. El próximo desafío continental será el poderoso Flamengo.
Pese a la alegría, el entrenador Gustavo Costas baja las revoluciones: "Estamos entre los cuatro mejores, pero queremos llegar a Lima. Falta mucho, todavía no ganamos nada", buscando enfocar al plantel. Antes de un crucial partido de Copa Argentina contra River, Racing necesita ganar este clásico para escalar posiciones en el torneo local.
Sin embargo, no todo es positivo: el equipo sufre las bajas por lesión de Juan Nardoni y Matías Zaracho, y la designación de Nicolás Ramírez como árbitro generó un fuerte malestar en la dirigencia.
En la vereda opuesta, Independiente busca desesperadamente un punto de inflexión. El Rojo presentará a Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico, el quinto en debutar en un clásico de Avellaneda ante el eterno rival.
Quinteros asume el mando tras el pálido empate 1-1 contra San Lorenzo. El ex Vélez se mostró ambicioso en su presentación: "Me sedujo que este es un club grande. Buscaré devolverles la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón".
La necesidad de Independiente es mayúscula, ya que es uno de los pocos equipos que aún no ha ganado en el Torneo Clausura. Si bien el delantero Gabriel Ávalos se recuperó y se entrenó a la par, el nuevo DT mantiene en estricto secreto la formación que intentará asaltar el Cilindro y conseguir la vital victoria.
Formaciones del duelo
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
Cómo ver en vivo Racing vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium/TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario