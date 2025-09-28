Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Independiente

En la vereda opuesta, Independiente busca desesperadamente un punto de inflexión. El Rojo presentará a Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico, el quinto en debutar en un clásico de Avellaneda ante el eterno rival.

Quinteros asume el mando tras el pálido empate 1-1 contra San Lorenzo. El ex Vélez se mostró ambicioso en su presentación: "Me sedujo que este es un club grande. Buscaré devolverles la confianza a los jugadores. Le dije a los dirigentes que quería armar un equipo para ser campeón".

La necesidad de Independiente es mayúscula, ya que es uno de los pocos equipos que aún no ha ganado en el Torneo Clausura. Si bien el delantero Gabriel Ávalos se recuperó y se entrenó a la par, el nuevo DT mantiene en estricto secreto la formación que intentará asaltar el Cilindro y conseguir la vital victoria.

Formaciones del duelo

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La terna arbitral de Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau

Cómo ver en vivo Racing vs. Independiente

La televisación estará a cargo de ESPN Premium/TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.