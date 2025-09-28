El tremendo recibimiento de Racing para el clásico ante Independiente en el Cilindro
La Academia, semifinalista de la Copa Libertadores tras 28 años, colmó su estadio en un partido clave ante el Rojo, que estrenó a Gustavo Quinteros como DT.
Racing vivió la previa de un clásico de Avellaneda cargado de emoción en el Estadio Presidente Perón. Con el impulso de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, el equipo de Gustavo Costas enfrenta a Independiente, que estrena a Gustavo Quinteros en el banco, en un cruce vital por el Torneo Clausura 2025.
El clásico de Avellaneda tuvo un marco imponente en el Estadio Presidente Perón. La Academia, que llega en un gran momento deportivo tras eliminar a Vélez y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, recibió a Independiente en una nueva jornada del Torneo Clausura 2025.
La expectativa por el choque se sintió desde temprano en Avellaneda. Los hinchas de la Academia coparon las tribunas del Cilindro, tiñeron de celeste y blanco las gradas y ofrecieron un recibimiento impactante para un equipo que busca seguir prendido en la pelea por el campeonato y reafirmar su presente soñado.
Del otro lado, Independiente afronta el encuentro en medio de un cambio de ciclo. El Rojo llega al clásico con la particularidad de tener a Gustavo Quinteros en su debut oficial como director técnico, tras la salida de Julio Vaccari. Para el conjunto de Avellaneda, el duelo significa mucho más que tres puntos: representa el inicio de una nueva etapa.
Formaciones del encuentro entre Racing e Independiente
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
