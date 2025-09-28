El tremendo recibimiento de Racing para el clásico ante Independiente en el Cilindro

Del otro lado, Independiente afronta el encuentro en medio de un cambio de ciclo. El Rojo llega al clásico con la particularidad de tener a Gustavo Quinteros en su debut oficial como director técnico, tras la salida de Julio Vaccari. Para el conjunto de Avellaneda, el duelo significa mucho más que tres puntos: representa el inicio de una nueva etapa.

ESPECTACULAR RECIBIMIENTO EN EL CILINDRO PARA RACING ANTE INDEPENDIENTE EN CLÁSICO DE AVELLANEDA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

Formaciones del encuentro entre Racing e Independiente

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas .

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

hinchada racing2

La terna arbitral de Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau