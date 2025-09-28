Rodrigo Rey palpitó el duelo entre Independiente y Racing de este domingo: "Motivación al 100%"

Por ello, una de las principales figuras del Rojo dio una conferencia de prensa y palpitó el partido con su histórico rival. Rodrigo Rey, arquero del conjunto que ahora dirige Gustavo Quinteros, señaló: "Cuando se juega un clásico, sea la situación que sea la que lo rodea y la que llega a cada club, la motivación siempre es muy alta por lo que representa ese partido y lo vivimos de esa forma", comentó inicialmente.