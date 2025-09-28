Rodrigo Rey palpitó el duelo entre Independiente y Racing de este domingo: "Motivación al 100%"
El arquero del Rojo se mostró entusiasmado y aseguró que "la motivación es muy alta", más allá de la situación que vive su club.
Racing e Independiente tienen una imperdible cita este domingo, desde las 15:15, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón -más conocido como el Cilindro de Avellaneda- y será arbitrado por Nicolás Ramírez, pese a la resistencia presentada por la Academia.
Por ello, una de las principales figuras del Rojo dio una conferencia de prensa y palpitó el partido con su histórico rival. Rodrigo Rey, arquero del conjunto que ahora dirige Gustavo Quinteros, señaló: "Cuando se juega un clásico, sea la situación que sea la que lo rodea y la que llega a cada club, la motivación siempre es muy alta por lo que representa ese partido y lo vivimos de esa forma", comentó inicialmente.
"Tenemos bien claro que es un partido donde tenemos que jugar con la motivación al 100%", agregó, al mismo tiempo que se refirió a la incorporación del nuevo entrenador: "Con respecto a Gustavo (Quinteros), su mensaje fue claro desde el día 1. Tenemos cosas por corregir y mejorar como equipo, y en estos días se puso el trabajo en eso".
Y añadió: "Es un entrenador que en cada club que fue parte le ha ido bien. Él tiene su propia impronta... está claro que no es fácil cambiar una forma de juego de un día para otro, pero fue muy claro respecto de que la única forma es el trabajo y el estar convencido de que se puede".
"Él cree en nosotros como plantel y eso es muy bueno", cerró.
Formaciones del duelo
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
