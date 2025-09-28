La arenga de la familia de Gustavo Costas en la previa al clásico con Independiente: "Cueste lo que cueste..."
Desde las 15:15 de este domingo, una nueva edición del clásico de Avellaneda tendrá lugar en el Cilindro y la familia del DT de Racing se mostró eufórica.
A menudo, Gustavo Costas se muestra como un entrenador efusivo, que vive con total pasión su determinante rol en Racing. Por ello, no se podía esperar menos de su familia, que también se mostró eufórica en la previa al duelo con Independiente de este domingo.
El clásico de Avellaneda tendrá lugar desde las 15:15 en el Cilindro, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura y donde ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, lo que promete un duelo cargado de tensión e historia.
En este sentido, Olé difundió un video de la familia Costas, donde se los ve a todos reunidos alrededor de una mesa y arengando de cara al apasionante duelo: "Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos la Academia, ponga huevos, huevos sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste...".
Por supuesto, el clip no tardó en viralizarse en la previa a una nueva edición del histórico clásico, despertando aún más pasión en los hinchas de Racing.
Cómo está el historial entre Racing e Independiente: ¿quién ganó más?
El Rojo y la Academia se enfrentaron 237 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo. Acá los datos:
- Independiente ganó 89 partidos.
- Racing ganó 71 encuentros.
- Igualaron en 77 ocasiones.
El enfrentamiento más reciente entre ambos se llevó a cabo en la casa de Independiente, el Estadio Libertadores de América, durante el Torneo Apertura. Aquel clásico terminó en un empate 1-1, con los goles anotados por Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el equipo local.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
Racing vs. Independiente: otros datos del partido
- Hora: 15.15
- TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
