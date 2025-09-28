La arenga de la familia de Gustavo Costas en la previa al clásico con Independiente: "Cueste lo que cueste..."

Cómo está el historial entre Racing e Independiente: ¿quién ganó más?

El Rojo y la Academia se enfrentaron 237 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo. Acá los datos:

Independiente ganó 89 partidos .

. Racing ganó 71 encuentros.

Igualaron en 77 ocasiones.

El enfrentamiento más reciente entre ambos se llevó a cabo en la casa de Independiente, el Estadio Libertadores de América, durante el Torneo Apertura. Aquel clásico terminó en un empate 1-1, con los goles anotados por Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el equipo local.

racing independiente

La terna arbitral de Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau

Racing vs. Independiente: otros datos del partido

Hora: 15.15

TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium

Estadio: Cilindro de Avellaneda