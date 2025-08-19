Mucha lluvia en Avellaneda: así está el Cilindro en el duelo entre Racing y Peñarol

En las últimas horas, fuertes precipitaciones afectaron a Buenos Aires y dejaron un panorama complicado en la previa del cruce entre Racing y Peñarol. Imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda con calles anegadas, barro y mucha agua acumulada, lo generó algunos inconvenientes en el ingreso de los hinchas al estadio que colmaron todo con la expectativa de poder dar vuelta el resultado.