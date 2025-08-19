Mucha lluvia en Avellaneda: así está el Cilindro en el duelo entre Racing y Peñarol
Las intensas lluvias que castigaron a Buenos Aires estuvieron cerca de suspender el encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores.
En las últimas horas, fuertes precipitaciones afectaron a Buenos Aires y dejaron un panorama complicado en la previa del cruce entre Racing y Peñarol. Imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda con calles anegadas, barro y mucha agua acumulada, lo generó algunos inconvenientes en el ingreso de los hinchas al estadio que colmaron todo con la expectativa de poder dar vuelta el resultado.
El encuentro estuvo bajo la lupa y, pese a las condiciones climáticas, se mantuvo la normalidad en la organización. Sin embargo, la preocupación pasa por cómo quedará el campo de juego tras las lluvias y si la pelota podrá rodar con normalidad en un choque clave por la Copa Libertadores.
Racing vs. Peñarol: probables formaciones
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
- Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.
Racing vs. Peñarol: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
