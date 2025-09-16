Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Olympique de Marsella

Por su parte, el Olympique de Marsella llega con una mezcla de confianza y dudas. En la Ligue 1 tuvo un inicio irregular, con derrotas ante Rennes y Lyon, aunque logró recomponerse con goleadas frente a París FC y Lorient. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi sabe que no parte como candidato, pero quiere sumar puntos inesperados en esta fase de liga.