Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Olympique de Marsella
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League 2025.
Por la primera jornada de la Champions League 2025/26, Real Madrid y Olympique de Marsella jugarán desde las 16 en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso, máximo referente histórico de la competición con 15 títulos, arranca un nuevo sueño continental, en un duelo que promete atención extra por el posible debut de Franco Mastantuono en la competencia.
La joven joya argentina, que ya se ganó un lugar en la Selección y fue nominada al Golden Boy, podría sumar sus primeros minutos en la máxima vidriera de clubes. El Merengue llega en gran forma: cuatro partidos jugados en LaLiga y cuatro triunfos, lo que lo posiciona como líder perfecto en el arranque de la temporada.
Por su parte, el Olympique de Marsella llega con una mezcla de confianza y dudas. En la Ligue 1 tuvo un inicio irregular, con derrotas ante Rennes y Lyon, aunque logró recomponerse con goleadas frente a París FC y Lorient. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi sabe que no parte como candidato, pero quiere sumar puntos inesperados en esta fase de liga.
La probable formación de Real Madrid para recibir a Marsella
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.
La probable formación de Marsella para visitar a Real Madrid
- Marsella: Jeffrey de Lange; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Olympique de Marsella
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
