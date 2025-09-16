Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El Santiago Bernabéu se vestirá de gala este martes a las 16 para el debut del Real Madrid en la Champions League 2025/26. El equipo de Xabi Alonso, máximo referente histórico de la competición con 15 títulos, arranca un nuevo sueño continental ante el Olympique de Marsella, en un duelo que promete atención extra por el posible debut de Franco Mastantuono en la competencia.