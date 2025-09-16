Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto español debuta en la competencia europea con la expectativa puesta en el estreno de Franco Mastantuono, mientras que el equipo francés llega con presencia argentina.
El Santiago Bernabéu se vestirá de gala este martes a las 16 para el debut del Real Madrid en la Champions League 2025/26. El equipo de Xabi Alonso, máximo referente histórico de la competición con 15 títulos, arranca un nuevo sueño continental ante el Olympique de Marsella, en un duelo que promete atención extra por el posible debut de Franco Mastantuono en la competencia.
La joven joya argentina, que ya se ganó un lugar en la Selección y fue nominada al Golden Boy, podría sumar sus primeros minutos en la máxima vidriera de clubes. El Merengue llega en gran forma: cuatro partidos jugados en LaLiga y cuatro triunfos, lo que lo posiciona como líder perfecto en el arranque de la temporada.
Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que Xabi Alonso deberá lidiar con bajas sensibles: Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Eduardo Camavinga no estarán disponibles por lesión. Aun así, con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr., el Madrid mantiene su estatus de favorito no solo para este partido, sino también para alzarse con la Orejona en mayo.
Por su parte, el Olympique de Marsella llega con una mezcla de confianza y dudas. En la Ligue 1 tuvo un inicio irregular, con derrotas ante Rennes y Lyon, aunque logró recomponerse con goleadas frente a París FC y Lorient. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi sabe que no parte como candidato, pero quiere sumar puntos inesperados en esta fase de liga.
Además, cuenta con fuerte presencia argentina: Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Gerónimo Rulli forman parte de su columna vertebral. El arquero campeón del mundo volverá a ser titular tras descansar en la fecha FIFA, mientras que Balerdi retomará la capitanía.
Real Madrid vs. Olympique de Marsella: probables formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.
- Marsella: Jeffrey de Lange; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.
Real Madrid vs. Olympique de Marsella: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).
- Árbitro: Irfan Peljto.
- VAR: Dennis Highler.
- TV: ESPN.
