Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.
River y Argentinos Juniors juegan este domingo, desde las 18, en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes y Pablo Echavarría en el VAR.
El "Millonario" atraviesa un presente adverso y el principal apuntado es su entrenador, Eduardo Coudet: perdió sus cuatro partidos, todavía no convirtió goles y se ubica en la última posición de su zona. En su última presentación, cayó 1-0 ante Tigre, por lo que buscará cortar la racha negativa ante uno de los equipos que llega en mejor momento.
Además, debía enfrentar entre semana a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero el encuentro fue postergado por el terremoto registrado en Colombia. En este contexto, el partido también podría marcar el debut de Thiago Almada, uno de los grandes refuerzos del mercado y la compra más cara en la historia del club.
Por su parte, Argentinos llega con puntaje perfecto después de ganar sus cuatro compromisos y se encuentra en lo más alto de la Zona B. El "Bicho" viene de imponerse 2-1 ante Racing y buscará aprovechar el mal momento de River para conseguir otro triunfo que le permita consolidarse como uno de los principales protagonistas del Clausura.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO River vs Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está ESPN Premium en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 123 (Digital/HD)
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)
- Telecentro: Canal 1019 (HD)
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