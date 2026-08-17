Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Lanús e Independiente se enfrentarán este lunes a partir de las 17 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en el marco de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, con transmisión televisiva de TNT Sports.
El arbitraje principal de Sebastián Martínez, secundado por los asistentes Juan Mamani y Pablo Gualtieri, Damián Rubino como cuarto árbitro y Sebastián Zunino a cargo del VAR.
El "Granate" llega envalentonado tras conseguir su primera victoria en el campeonato al golear 3-0 a Talleres en Córdoba para alcanzar los seis unidades, por lo que buscará aprovechar su localía para prolongar el envión y prenderse en los primeros puestos del grupo, frente a un rival que también suma seis puntos pero atraviesa un momento complejo.
Independiente comenzó el torneo con triunfos ante Estudiantes y Newell's, aunque luego hilvanó caídas frente a Vélez y Platense, además de llegar golpeado tras ser goleado 4-0 por Atlético Tucumán por la Copa Argentina, un resultado que precipitó la salida del director técnico Gustavo Quinteros tras 11 meses en el cargo, por lo que para este compromiso el plantel será conducido de manera interina por la dupla de la Reserva integrada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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