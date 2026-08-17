Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente

Independiente comenzó el torneo con triunfos ante Estudiantes y Newell's, aunque luego hilvanó caídas frente a Vélez y Platense, además de llegar golpeado tras ser goleado 4-0 por Atlético Tucumán por la Copa Argentina, un resultado que precipitó la salida del director técnico Gustavo Quinteros tras 11 meses en el cargo, por lo que para este compromiso el plantel será conducido de manera interina por la dupla de la Reserva integrada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.