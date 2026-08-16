Mar del Plata: quién era el hombre que murió tras ser aplastado por una camioneta frente a un almacén

En cuanto al resto de las personas alcanzadas por el vehículo, se informó que había un hombre mayor de edad, dos jóvenes de 18 años y otros tres de 17. Hasta el momento, tres de los heridos fueron dados de alta, mientras que otro continúa internado y espera una cirugía de cadera.

Desde el hospital también aclararon que inicialmente se había informado de manera errónea que eran seis los heridos. La confusión se produjo porque, al mismo tiempo, había ingresado a la guardia una persona lesionada en otro accidente de motocicleta.

Cómo ocurrió el accidente

La investigación está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos, quien busca determinar la responsabilidad de los dos conductores involucrados.

Ambos tienen 21 años. Uno manejaba un Volkswagen Gol, mientras que el otro estaba al volante de la Toyota Rav4 que terminó arrollando a los peatones.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron establecer que el Gol avanzaba por Magallanes, mientras que la Toyota lo hacía por Cerrito. Al llegar a la esquina se produjo un roce entre la parte delantera del Gol y la parte trasera de la camioneta, que circulaba a alta velocidad.

Tras ese contacto, el conductor de la Toyota perdió el control, subió a la vereda y embistió a las personas que se encontraban en el lugar. Ambos automovilistas fueron sometidos a controles de alcoholemia y, según información extraoficial, los resultados dieron negativo.

La Policía Científica continúa con las pericias para establecer cómo se produjo el primer impacto y determinar la secuencia exacta que terminó con la camioneta contra el almacén. También se tomaron testimonios y se incorporaron distintas pruebas a la investigación.

El comercio sufrió importantes daños materiales. La vereda quedó levantada en varios sectores y parte de los ladrillos del frente se desprendieron, mientras que la reja fue desplazada hacia el exterior. Además, se rompieron la puerta de vidrio y los marcos metálicos, y una de las persianas terminó completamente doblada.

En el interior del local también quedaron restos del impacto, entre ellos escombros, daños en la ventana de atención y fragmentos de los vehículos involucrados. La Toyota Rav4, por su parte, terminó con el frente completamente destruido y severos daños en el lateral derecho.