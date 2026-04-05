Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Belgrano por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Belgrano por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 18:00, el fútbol de Primera División regresa tras el parate por fecha FIFA con un plato fuerte en Núñez: River Plate se mide ante Belgrano de Córdoba. Bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, el Millonario buscará extender su racha positiva, mientras que el Pirata intentará asaltar el Monumental para escalar en la tabla de la Zona B.
Aunque el nivel de juego todavía no alcanza su techo histórico, el ciclo de Eduardo Coudet le ha devuelto la competitividad a un River que venía golpeado tras el cierre de la era Gallardo. Los números son contundentes: sumando el interinato de Escudero y los tres partidos del "Chacho", el club de Núñez rescató 13 de los últimos 15 puntos posibles. Esta seguidilla de tres victorias consecutivas no solo revitalizó al plantel, sino que le permitió acomodarse con firmeza en la clasificación grupal y en la tabla general del año.
El conjunto de Ricardo Zielinski llega a Buenos Aires con la necesidad de recuperar la memoria. Tras un inicio arrollador donde cosechó 15 puntos sobre 21, el equipo cordobés entró en un bache de rendimiento a partir de su derrota frente a Huracán.
Sin embargo, el reciente triunfo en Copa Argentina ante Atlético de Rafaela sirvió como bálsamo tras los traspiés ante Racing y el empate en el clásico frente a Talleres. Para Belgrano, ganar en el Monumental no solo sería un golpe de efecto, sino la oportunidad directa de superar a River en la tabla de posiciones.
Formaciones del encuentro
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.
Cómo ver en vivo River vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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