Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Belgrano por el Torneo Apertura

Aunque el nivel de juego todavía no alcanza su techo histórico, el ciclo de Eduardo Coudet le ha devuelto la competitividad a un River que venía golpeado tras el cierre de la era Gallardo. Los números son contundentes: sumando el interinato de Escudero y los tres partidos del "Chacho", el club de Núñez rescató 13 de los últimos 15 puntos posibles. Esta seguidilla de tres victorias consecutivas no solo revitalizó al plantel, sino que le permitió acomodarse con firmeza en la clasificación grupal y en la tabla general del año.