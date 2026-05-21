Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana
El equipo de Eduardo Coudet sigue en lo más alto del Grupo H y sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la competencia.
Gracias al agónico gol de Lautaro Pereyra que selló el 1-1 definitivo ante Bragantino, River acomodó su panorama en la Copa Sudamericana y quedó en una posición ideal y que ilusiona mucho puertas adentro. Con este resultado, el Millonario estiró su invicto.
Así las cosas, el Millonario llegó a los 11 puntos en la fase de grupos y se aseguró, como mínimo, un lugar en los playoffs (los segundos de grupo juegan un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores).
Sin embargo, el gran objetivo para el equipo dirigido por Eduardo Coudet es clasificar directo a los octavos de final finalizando en el primer puesto del Grupo H. Los escenarios de cara a la definición son los siguientes:
Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana
1. El escenario ideal: Clasificar hoy mismo sin jugar
El futuro de River puede quedar sentenciado este mismo jueves por la noche, cuando Blooming y Carabobo completen la quinta fecha en Paraguay.
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Si Carabobo empata o pierde ante Blooming: River se asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo hoy mismo. Esto se debe a que, con 11 puntos, se volvería inalcanzable tanto para Bragantino (7 pts) como para los venezolanos a falta de una sola fecha.
2. Qué necesita River en la última fecha (Si gana Carabobo hoy)
Si el conjunto de Venezuela se impone esta noche ante los bolivianos, llegará a las 9 unidades y mantendrá con vida la pelea por el grupo. En ese caso, la definición se postergará al miércoles 27 de mayo, cuando el Millonario reciba a Blooming en el Monumental.
Independientemente de lo que pase en las otras canchas, River sigue dependiendo de sí mismo. En la última jornada se coronará primero del grupo si:
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Gana ante Blooming en el Monumental.
Empata ante Blooming en el Monumental.
Incluso perdiendo, River avanzará a octavos de final si Carabobo no logra derrotar a Bragantino en Brasil.
Así está el Grupo H de la Copa Sudamericana
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