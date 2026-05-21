Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Si Carabobo empata o pierde ante Blooming: River se asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo hoy mismo. Esto se debe a que, con 11 puntos, se volvería inalcanzable tanto para Bragantino (7 pts) como para los venezolanos a falta de una sola fecha.

2. Qué necesita River en la última fecha (Si gana Carabobo hoy)

Si el conjunto de Venezuela se impone esta noche ante los bolivianos, llegará a las 9 unidades y mantendrá con vida la pelea por el grupo. En ese caso, la definición se postergará al miércoles 27 de mayo, cuando el Millonario reciba a Blooming en el Monumental.

lautaro pereyra river

Independientemente de lo que pase en las otras canchas, River sigue dependiendo de sí mismo. En la última jornada se coronará primero del grupo si:

Gana ante Blooming en el Monumental.

Empata ante Blooming en el Monumental.

Incluso perdiendo, River avanzará a octavos de final si Carabobo no logra derrotar a Bragantino en Brasil.

Así está el Grupo H de la Copa Sudamericana