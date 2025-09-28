Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Deportivo Riestra

Riestra buscará capitalizar su inmejorable envión y confirmar su gran presente ante uno de los clubes más grandes del país, en lo que promete ser un verdadero examen para su sorprendente candidatura al liderato.

riestra godoy cruz.jpg

Formaciones de River vs. Deportivo Riestra

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Cómo ver en vivo River vs. Riestra

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.