Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
El Monumental se prepara para recibir un enfrentamiento crucial por el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura. Este domingo, desde las 18 horas, River se medirá con el inesperado puntero, Deportivo Riestra, con la única misión de conseguir los tres puntos que le permitan adueñarse de la cima.
El Millonario llega a esta décima fecha en una dinámica negativa. El equipo de Marcelo Gallardo sufrió un duro golpe en la semana al quedar eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. Esta caída no es un hecho aislado, sino que forma parte de una racha de tres derrotas consecutivas, que incluyen los dos cruces ante el conjunto brasileño y el traspié liguero de la jornada anterior ante Atlético Tucumán.
Para complicar aún más el panorama, el DT deberá lidiar con importantes ausencias en el mediocampo: Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo están marginados por lesiones sufridas durante el periplo continental. Ante estas bajas sensibles, el cuerpo técnico evalúa darle más rodaje a Agustín de la Cuesta, un juvenil de futuro promisorio que ya tuvo participación contra el Decano.
La atención del campeonato se centra en Deportivo Riestra, el equipo revelación que lidera la Zona B con 19 puntos, uno más que River. El Malevo, dirigido por Gustavo Benítez, atraviesa su mejor momento, respaldado por una impresionante racha de cuatro victorias consecutivas ante Sarmiento, Talleres, Central Córdoba y Gimnasia.
Riestra buscará capitalizar su inmejorable envión y confirmar su gran presente ante uno de los clubes más grandes del país, en lo que promete ser un verdadero examen para su sorprendente candidatura al liderato.
Formaciones de River vs. Deportivo Riestra
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo River vs. Riestra
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
