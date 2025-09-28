Wanda Nara reveló cómo se encuentra Valentino López tras su operación: "Toda la familia está..."

image

La lesión de Valentino había sido confirmada días atrás por su padre, Maxi López, en una entrevista con LAM. “Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado” (haciendo referencia a este 27 de septiembre), explicó en aquel momento el exfutbolista, quien pronto debutará en MasterChef Celebrity.

Con el apoyo incondicional de su familia y la contención de River Plate, Valentino López ha comenzado su proceso de recuperación con la esperanza y el optimismo que los caracteriza.