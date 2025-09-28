Wanda Nara reveló cómo se encuentra Valentino López tras su operación: "Toda la familia está..."
Desde sus redes sociales, la conductora contó cómo se encuentra su hijo mayor y agradeció al cuerpo médico que lo atendió y lo acompaña.
En las últimas horas, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para compartir mensajes de apoyo y agradecimiento luego de que su hijo, Valentino López, fuera sometido a una cirugía de ligamentos cruzados. La operación se realizó luego de que el joven futbolista sufriera una grave lesión jugando para el club River Plate, donde se desempeña como uno de los jugadores de inferiores.
La conductora de televisión se mostró incondicional y agradecida con el club por la contención que le brindaron a su hijo. “Mi bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto. Acá estaré siempre con vos mi vida. Mamá te ama”, escribió Wanda junto a una foto en la que aparece con Valentino y su padre, Maxi López.
A pesar de la lesión, Valentino demostró una gran fortaleza y optimismo. Tras salir del quirófano, el joven, que juega en las inferiores de River Plate, compartió un mensaje que evidencia su espíritu de lucha. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, expresó.
Su madre, por su parte, también se refirió a la lesión como una lección de vida. En otra imagen del adolescente en la cancha, Wanda le dedicó palabras de aliento: “Te rompiste haciendo lo que amás, es una enseñanza más, volveremos más fuertes”.
La lesión de Valentino había sido confirmada días atrás por su padre, Maxi López, en una entrevista con LAM. “Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado” (haciendo referencia a este 27 de septiembre), explicó en aquel momento el exfutbolista, quien pronto debutará en MasterChef Celebrity.
Con el apoyo incondicional de su familia y la contención de River Plate, Valentino López ha comenzado su proceso de recuperación con la esperanza y el optimismo que los caracteriza.
