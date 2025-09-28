La nueva vida de un campeón del fútbol uruguayo que también pasó por River

En 1992, decidió probar suerte en el fútbol argentino al sumarse a River Plate. Aunque su paso por el club fue breve, sumó otro campeonato a su palmarés. Luego de su paso por el "Millonario", regresó a Uruguay para defender los colores de Nacional, rival histórico de Peñarol, y continuó en Huracán Buceo, donde puso punto y final.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Domínguez volvió a Durazno, su pueblo natal, con el objetivo de encontrar la tranquilidad que buscó durante sus carrera. Allí, trabaja en el área municipal de deportes y entrenador del club de su barrio. Estas actividades lo mantienen activo y cerca de su amado deporte.