La nueva vida de un campeón del fútbol uruguayo que también pasó por River
Campeón de la Libertadores y la Copa América, este exjugador colgó los botines y regresó a su pueblo en busca de tranquilidad. ¿De quién se trata?
Alfonso Domínguez es sinónimo de éxito en el fútbol sudamericano. Tanto en Uruguay como en Argentina, el exjugador se consagró campeón siendo pieza esencial en su club de turno. Su talento lo convirtió ídolo de Peñarol, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores.
Domínguez, que tuvo un paso glorioso por River, también tuvo la oportunidad de representar a Uruguay en varias competencias internacionales, incluida la Copa América. Tras su retiro, eligió regresar a su pueblo natal, donde disfruta de una vida tranquila.
Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez inició su carrera profesional en 1985 con el "Manya", donde se se alzó con los torneos locales de 1985 y 1986. Su gran rendimiento dentro del campo de juego le permitió, en 1987, salir campeón de la Copa Libertadores con la camiseta de Peñarol..
El rendimiento de Domínguez no pasó desapercibido, y pronto fue convocado para integrar la Selección de Uruguay para la Copa América de 1987, competición que también se adjudico luego de un rendimiento sobresaliente.
En 1992, decidió probar suerte en el fútbol argentino al sumarse a River Plate. Aunque su paso por el club fue breve, sumó otro campeonato a su palmarés. Luego de su paso por el "Millonario", regresó a Uruguay para defender los colores de Nacional, rival histórico de Peñarol, y continuó en Huracán Buceo, donde puso punto y final.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Domínguez volvió a Durazno, su pueblo natal, con el objetivo de encontrar la tranquilidad que buscó durante sus carrera. Allí, trabaja en el área municipal de deportes y entrenador del club de su barrio. Estas actividades lo mantienen activo y cerca de su amado deporte.
