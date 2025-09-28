Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1972134168097116377&partner=&hide_thread=false ¡FELIZ DÍA DEL HINCHA DE RIVER! pic.twitter.com/rwoQFThvTi — River Plate (@RiverPlate) September 28, 2025

Julián Álvarez reveló el nombre de su futuro hijo y emocionó a los hinchas de River

Julián Álvarez vive días de ensueño tanto en lo futbolístico como en lo personal. El delantero cordobés brilló con un triplete en la goleada del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano, y al finalizar el encuentro, sorprendió con un anuncio íntimo que conmovió a los hinchas de River: confirmó el nombre elegido para su primer hijo junto a su pareja, Emilia Ferrero.

En una entrevista con DSports, el exdelantero del Millonario fue consultado sobre cómo se llamará el bebé que esperan. Con una sonrisa tímida, respondió: “Por ahora, Amadeo”. El periodista Diego Korol lo interrumpió y le sugirió que no dudara: “Déjale Amadeo”. Julián asintió y ratificó: “Sí, Amadeo”.

julian korol bebe

La elección generó una inmediata conexión con la historia de River, ya que tanto Amadeo Carrizo como Ángel Amadeo Labruna son nombres sagrados en la tradición del club de Núñez. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los hinchas celebraron la decisión como una muestra de identidad y gratitud hacia los ídolos. Algunos hasta bromearon con que el niño ya lleva en la sangre la impronta millonaria y que su destino futbolístico parecía marcado.

julian alvarez