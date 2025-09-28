Por qué se celebra el Día del Hincha de River cada 28 de septiembre
Cada año, los Millonarios tienen su festejo al cierre de septiembre y esta fecha tiene su motivación en uno de los máximos ídolos del club. Enterate.
El Día del Hincha de River Plate se celebra cada 28 de septiembre en conmemoración del nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, el máximo ídolo en la historia del club. La fecha fue elegida desde el año 2003 para rendir homenaje a su figura, que no solo fue un jugador y entrenador legendario, sino también un fanático incondicional y un símbolo de la identidad riverplatense.
Por esta razón, las redes sociales de la institución que dirige Jorge Brito se encargaron de saludar a los simpatizantes millonarios en su día, con un video que expresa: "El 28 de septiembre de 1918 nació Angelito. Nació la historia de un hincha de River para la historia, una historia como la de cada hincha".
"La de los que nacieron con esta pasión desde la cuna, como cada familia riverplatense. La de papás e hijos que vienen juntos al Más Monumental, la de cada mamá que te heredó el amor por estos colores, la de millones de camisetas que tienen millones de historias, la de cada tatuaje eterno como este amor", continúa el video.
Y agrega: "Todas las historias que son una sola en casa. La tuya, la mía, la de todos. Feliz día a todas esas historias", concluye.
Julián Álvarez reveló el nombre de su futuro hijo y emocionó a los hinchas de River
Julián Álvarez vive días de ensueño tanto en lo futbolístico como en lo personal. El delantero cordobés brilló con un triplete en la goleada del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano, y al finalizar el encuentro, sorprendió con un anuncio íntimo que conmovió a los hinchas de River: confirmó el nombre elegido para su primer hijo junto a su pareja, Emilia Ferrero.
En una entrevista con DSports, el exdelantero del Millonario fue consultado sobre cómo se llamará el bebé que esperan. Con una sonrisa tímida, respondió: “Por ahora, Amadeo”. El periodista Diego Korol lo interrumpió y le sugirió que no dudara: “Déjale Amadeo”. Julián asintió y ratificó: “Sí, Amadeo”.
La elección generó una inmediata conexión con la historia de River, ya que tanto Amadeo Carrizo como Ángel Amadeo Labruna son nombres sagrados en la tradición del club de Núñez. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los hinchas celebraron la decisión como una muestra de identidad y gratitud hacia los ídolos. Algunos hasta bromearon con que el niño ya lleva en la sangre la impronta millonaria y que su destino futbolístico parecía marcado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario