River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

Para el conjunto de Marcelo Gallardo, el encuentro tiene un valor especial. Tras la eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final frente a Palmeiras, la Copa Argentina se convirtió en una meta prioritaria para cerrar el año con un título y asegurar un boleto directo a la próxima Libertadores. Además, el equipo necesita mantener su posición en la tabla anual, donde Boca podría superarlo si gana su partido pendiente.