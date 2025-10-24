River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV
El Millonario se mide esta noche con la Lepra mendocina en el estadio Mario Alberto Kempes por un lugar en la gran definición, donde ya espera Argentinos Juniors.
Este viernes, a las 22:15, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la segunda semifinal de la Copa Argentina 2025. El duelo tendrá como árbitro a Andrés Gariano. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano y aguarda rival en la final del certamen.
Para el conjunto de Marcelo Gallardo, el encuentro tiene un valor especial. Tras la eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final frente a Palmeiras, la Copa Argentina se convirtió en una meta prioritaria para cerrar el año con un título y asegurar un boleto directo a la próxima Libertadores. Además, el equipo necesita mantener su posición en la tabla anual, donde Boca podría superarlo si gana su partido pendiente.
El Millonario llega a esta instancia luego de superar a Racing en cuartos de final gracias al gol de Maximiliano Salas, en un duelo intenso que devolvió algo de confianza a un plantel golpeado. En el Torneo Clausura, ocupa el quinto lugar de la Zona B con 21 puntos, y viene de vencer 2-0 a Talleres, resultado que cortó una racha de seis derrotas en siete presentaciones.
En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, vive un presente irregular en el Clausura, pero sueña con hacer historia. El equipo mendocino llegó a semifinales tras eliminar a Tigre por 3-1, mostrando solidez ofensiva y un gran nivel colectivo. Sin embargo, en el campeonato local no gana desde agosto y suma dos caídas y cuatro empates consecutivos.
Aun así, la Lepra buscará dar el golpe en Córdoba y alcanzar la primera final nacional de su historia. En la Tabla Anual se encuentra a seis puntos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que este torneo también representa una oportunidad única para acercarse al plano internacional.
Con realidades diferentes pero la misma ambición, ambos prometen un choque vibrante, con el condimento de una semifinal que puede definir el rumbo de ambos equipos en el cierre de la temporada.
River vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
River vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 22.15.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- TV: TyC Sports.
