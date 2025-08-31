River venció a San Martín de San Juan y se mantiene en lo más alto de la Zona B
El equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-0 y continúa como líder del campeonato. Ahora, el objetivo principal está puesto en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
River le ganó 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental y sigue firme en la punta de la Zona B del Torneo Clausura 2025 con 15 puntos. El conjunto de Marcelo Gallardo, que de a poco va encontrando su mejor versión colectiva, apunta todos los cañones al cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil, su gran objetivo del año.
En el otro extremo de la tabla, el panorama es totalmente distinto para el Santo sanjuanino. El equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, pese a estar en puestos de clasificación con 8 unidades, se ubica último en la tabla de promedios y también en la Anual con apenas 17 puntos. Hoy, es el principal candidato a perder la categoría si no logra una rápida reacción en el campeonato que está más parejo que nunca y que cuenta con mucho equipos en la zona baja peleando en todo momento.
Santiago Lencina abrió el marcador para el Millonario en el estadio Monumental:
Maxi Salas y un tremendo golazo a pura potencia para el 2-0 del Millonario:
Probables formaciones de River vs. San Martín de San Juan
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
River vs. San Martín (SJ): datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: Monumental
