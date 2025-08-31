River venció a San Martín de San Juan y se mantiene en lo más alto de la Zona B

En el otro extremo de la tabla, el panorama es totalmente distinto para el Santo sanjuanino. El equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, pese a estar en puestos de clasificación con 8 unidades, se ubica último en la tabla de promedios y también en la Anual con apenas 17 puntos. Hoy, es el principal candidato a perder la categoría si no logra una rápida reacción en el campeonato que está más parejo que nunca y que cuenta con mucho equipos en la zona baja peleando en todo momento.