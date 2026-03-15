Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura.
River recibirá este domingo a Sarmiento desde las 19.45 en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará sumar otro triunfo tras su debut con victoria ante Huracán, mientras que el conjunto de Junín busca seguir sumando para alejarse del fondo.
El Millonario inició la etapa del Chacho con un triunfo por 2-1 frente al Globo en Parque Patricios, en un partido que tuvo varias polémicas. En ese encuentro se vio un equipo con mayor orden defensivo y momentos de larga posesión de la pelota.
Sarmiento, por su parte, llega en un buen momento luego de sumar cuatro de los últimos seis puntos. El conjunto de Junín venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató 0-0 frente a Racing, ambos partidos disputados en condición de local.
Con 10 unidades, el equipo dirigido por Facundo Sava se ubica en el puesto 12 de la Zona B y una victoria en el Monumental podría acercarlo a los puestos de clasificación. Además, el Verde buscará repetir el recuerdo reciente de octubre del año pasado, cuando consiguió un histórico triunfo por 1-0 en Núñez con un gol de Iván Morales tras un error de Franco Armani.
Formaciones de River vs. Sarmiento
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo River vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario