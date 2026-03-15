Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Sarmiento

Con 10 unidades, el equipo dirigido por Facundo Sava se ubica en el puesto 12 de la Zona B y una victoria en el Monumental podría acercarlo a los puestos de clasificación. Además, el Verde buscará repetir el recuerdo reciente de octubre del año pasado, cuando consiguió un histórico triunfo por 1-0 en Núñez con un gol de Iván Morales tras un error de Franco Armani.