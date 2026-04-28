River oficializó a Pablo Longoria como nuevo director deportivo
El club de Núñez hizo oficial la llegada del dirigente español y dio detalles de cuáles serán sus funciones.
Tal como había trascendido días atrás, y en un movimiento que sacude el mercado de la gestión deportiva en la Argentina y en Sudamérica, River anunció este martes oficialmente la contratación de Pablo Longoria como nuevo director deportivo del club.
El dirigente español, reconocido por su exitosa trayectoria en las ligas más competitivas de Europa, llega a Núñez para liderar un proyecto integral que busca profesionalizar aún más todas las áreas del fútbol profesional y formativo.
Según se desprende del comunicado difundido este martes, Longoria no trabajará de forma aislada; su rol estará bajo la dependencia directa de Stefano Di Carlo y de un emblema de la institución, Enzo Francescoli. Su principal función será la de articular y coordinar áreas que hasta ahora funcionaban de manera más independiente:
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Plantel profesional y fútbol formativo.
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Scouting y captación de talentos.
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Gestión de contratos y análisis de rendimiento.
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Desarrollo deportivo integral.
La apuesta de la dirigencia apunta a un proyecto de mediano y largo plazo, enfocado especialmente en optimizar el salto de los juveniles de las divisiones inferiores al primer equipo.
Quién es Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River
Con más de 15 años en el máximo nivel, el perfil de Longoria aporta una experiencia internacional inédita para el fútbol argentino:
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Newcastle United: Sus inicios en el área de scouting.
Juventus (2015-2018): Se desempeñó como jefe mundial de scouting del gigante italiano.
Valencia CF (2018-2020): Ocupó el cargo de Director Deportivo.
Olympique de Marsella (2020-2026): Tras ser Director Deportivo, asumió la presidencia del club francés desde 2021 hasta marzo de este año.
Vínculo con el fútbol sudamericano
Un dato clave en su incorporación es el conocimiento que Longoria posee del mercado regional. A lo largo de su carrera, ha realizado un seguimiento sistemático en Argentina, Uruguay y Brasil, siendo responsable de llevar a varios talentos sudamericanos a las principales ligas de Europa.
Desde River informaron que su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, coordinando con los equipos que ya vienen desarrollando la planificación actual. Con esta llegada, el "Millonario" busca dar un salto de calidad en la organización institucional, posicionándose nuevamente a la vanguardia de la gestión deportiva en el continente.
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