River oficializó a Pablo Longoria como nuevo director deportivo

Quién es Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River

Con más de 15 años en el máximo nivel, el perfil de Longoria aporta una experiencia internacional inédita para el fútbol argentino:

Newcastle United: Sus inicios en el área de scouting.

Juventus (2015-2018): Se desempeñó como jefe mundial de scouting del gigante italiano.

Valencia CF (2018-2020): Ocupó el cargo de Director Deportivo.

Olympique de Marsella (2020-2026): Tras ser Director Deportivo, asumió la presidencia del club francés desde 2021 hasta marzo de este año.

Vínculo con el fútbol sudamericano

Un dato clave en su incorporación es el conocimiento que Longoria posee del mercado regional. A lo largo de su carrera, ha realizado un seguimiento sistemático en Argentina, Uruguay y Brasil, siendo responsable de llevar a varios talentos sudamericanos a las principales ligas de Europa.

Desde River informaron que su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, coordinando con los equipos que ya vienen desarrollando la planificación actual. Con esta llegada, el "Millonario" busca dar un salto de calidad en la organización institucional, posicionándose nuevamente a la vanguardia de la gestión deportiva en el continente.