Red Bull Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Eduardo Coudet visita al conjunto paulista con la intención de consolidarse en la cima del grupo y dar un paso clave en la Copa Sudamericana.
River afrontará un desafío exigente este jueves cuando visite a Red Bull Bragantino en Brasil, en el marco de la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Nabi Abi Chedid y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acompañado en el VAR por su compatriota Leonard Mosquera.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega con el ánimo en alza luego de su triunfo por 3-1 frente a Aldosivi en el Torneo Apertura. A pesar de no haber desplegado su mejor versión, el equipo logró imponerse en los minutos finales gracias a los goles de Facundo Colidio y Kendry Páez, luego de que Giuliano Galoppo abriera el marcador en la primera etapa y el rival empatara transitoriamente.
Con ese envión, el Millonario intentará afirmarse como líder del grupo y encaminar su clasificación a la siguiente fase del certamen continental. Para este compromiso, "Chacho" mantendría la base del equipo que viene de ganar, con ocho nombres repetidos en la formación inicial. Sin embargo, todavía persisten algunas incógnitas en el armado.
Una de las dudas principales pasa por el sector ofensivo, donde el entrenador evalúa si darle la titularidad a Kendry Páez o sostener a Ian Subiabre en el extremo izquierdo. Además, también está en discusión el puesto de centrodelantero: el cuestionado Maximiliano Salas podría dejar su lugar al juvenil Joaquín Freitas, quien mostró buenos ingresos en los últimos encuentros.
Enfrente estará un Bragantino que no atraviesa su mejor momento. El equipo brasileño, conducido por Vágner Mancini, viene de caer por 1-0 ante Palmeiras en el Brasileirao y buscará recuperarse ante su gente. Actualmente, se ubica en la novena posición del campeonato local y necesita sumar para no complicar sus aspiraciones en el plano internacional.
De cara al duelo, el conjunto paulista mantiene una incógnita en el mediocampo: Mancini definirá a último momento si incluye al uruguayo Ignacio Sosa o si ratifica a Matheus Fernandes como volante central.
El cruce promete intensidad y un alto nivel de exigencia para ambos equipos. La visita buscará imponer su jerarquía y seguir firme en lo más alto del grupo, mientras que el local intentará hacerse fuerte en casa para relanzar su campaña. En un torneo siempre competitivo como la Sudamericana, cada punto puede marcar la diferencia, y este partido aparece como una prueba clave para medir aspiraciones.
Red Bull Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Red Bull Bragantino vs. River: otros datos
- Horario: 21:30.
- Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- VAR: Leonard Mosquera (Colombia)
- TV: ESPN y Disney +.
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