Red Bull Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente estará un Bragantino que no atraviesa su mejor momento. El equipo brasileño, conducido por Vágner Mancini, viene de caer por 1-0 ante Palmeiras en el Brasileirao y buscará recuperarse ante su gente. Actualmente, se ubica en la novena posición del campeonato local y necesita sumar para no complicar sus aspiraciones en el plano internacional.

maxi salas

De cara al duelo, el conjunto paulista mantiene una incógnita en el mediocampo: Mancini definirá a último momento si incluye al uruguayo Ignacio Sosa o si ratifica a Matheus Fernandes como volante central.

El cruce promete intensidad y un alto nivel de exigencia para ambos equipos. La visita buscará imponer su jerarquía y seguir firme en lo más alto del grupo, mientras que el local intentará hacerse fuerte en casa para relanzar su campaña. En un torneo siempre competitivo como la Sudamericana, cada punto puede marcar la diferencia, y este partido aparece como una prueba clave para medir aspiraciones.

Red Bull Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Red Bull Bragantino : Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Red Bull Bragantino vs. River: otros datos

Horario: 21:30.

21:30. Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Wilmar Roldán (Colombia) VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Leonard Mosquera (Colombia) TV: ESPN y Disney +.