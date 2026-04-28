Erik Lamela y una cirugía que cambia su vida: "El comienzo de una etapa sin dolor"

La noticia llegó acompañada de una imagen desde el hospital y una radiografía que muestra la prótesis artificial que ahora sustituye su articulación dañada. Para Lamela, esta intervención representa el fin de un calvario que lo acompañó durante gran parte de su carrera en la élite europea y en la Selección Argentina, donde las terapias constantes y el dolor persistente eran moneda corriente para poder saltar al campo de juego. "Esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor", expresó con esperanza el exjugador de 33 años.