Erik Lamela y una cirugía que cambia su vida: "El comienzo de una etapa sin dolor"
El exfutbolista compartió en sus redes sociales los resultados de la importante cirugía a la que se sometió en el arranque de esta semana.
A casi un año de haber colgado los botines, Erik Lamela dio un paso fundamental para mejorar su calidad de vida fuera de las canchas. El exfutbolista surgido de River, quien debió retirarse de la actividad profesional de manera prematura a mediados de 2025 debido a sus crónicos problemas físicos, compartió en sus redes sociales que se sometió a un reemplazo total de cadera del lado izquierdo.
La noticia llegó acompañada de una imagen desde el hospital y una radiografía que muestra la prótesis artificial que ahora sustituye su articulación dañada. Para Lamela, esta intervención representa el fin de un calvario que lo acompañó durante gran parte de su carrera en la élite europea y en la Selección Argentina, donde las terapias constantes y el dolor persistente eran moneda corriente para poder saltar al campo de juego. "Esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor", expresó con esperanza el exjugador de 33 años.
Erik Lamela y una cirugía que cambia su vida: "El comienzo de una etapa sin dolor"
El talento de "Coco" nunca estuvo en duda, pero su cuerpo le puso un límite temprano. Tras brillar en clubes como Tottenham, Sevilla y finalmente el AEK Atenas, las complicaciones en su cadera se volvieron insoportables, llevándolo a anunciar su retiro profesional hace menos de doce meses. Aquella decisión, aunque dolorosa desde lo deportivo, fue descrita en su momento como un alivio necesario para su bienestar diario.
Su presente ligado a la gestión deportiva
Pese a no poder jugar, Lamela no se alejó del ambiente del fútbol. Tras su paso por Grecia, se integró rápidamente al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla, ocupando un rol estratégico hasta la salida del entrenador argentino en marzo pasado. Con esta cirugía, el exvolante busca recuperar la movilidad y la comodidad necesarias para encarar sus nuevos proyectos profesionales sin las limitaciones físicas que marcaron sus últimos años como deportista de alto rendimiento.
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