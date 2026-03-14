Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Banfield por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Banfield por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 21:00, el Gigante de Arroyito albergará un cruce de realidades opuestas por la fecha 11 del Apertura.
El equipo de Jorge Almirón, que viene con el envión de haber ganado el clásico y empatado en La Paternal, aspira a alcanzar las 18 unidades para igualar a Belgrano en lo más alto de la Zona B. Sin embargo, el "Canalla" no contará con su máxima figura, Ángel Di María, quien sigue preservándose por una sobrecarga muscular.
En la vereda de enfrente, el Banfield de Pedro Troglio llega golpeado tras caer ante Gimnasia y con la urgencia de sumar para despegarse del fondo de la tabla de promedios, donde ocupa una preocupante 25° posición.
Formaciones del encuentro
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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