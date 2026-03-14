Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Banfield por el Torneo Apertura

El equipo de Jorge Almirón, que viene con el envión de haber ganado el clásico y empatado en La Paternal, aspira a alcanzar las 18 unidades para igualar a Belgrano en lo más alto de la Zona B. Sin embargo, el "Canalla" no contará con su máxima figura, Ángel Di María, quien sigue preservándose por una sobrecarga muscular.