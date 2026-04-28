Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Universidad Central FC vs Rosario Central

A pesar de ese impacto positivo, el cuerpo técnico optó por preservar al experimentado delantero en este compromiso, lo que obligará al equipo a encontrar variantes ofensivas para suplir su ausencia desde el inicio. De todos modos, su presencia en el banco representa una carta importante para el desarrollo del partido.

Por el lado de Universidad Central, el presente no es el mejor. El conjunto venezolano atraviesa un momento irregular en su liga local, donde solo consiguió una victoria en sus últimos cuatro partidos, lo que le impidió pelear por el primer puesto en la fase regular. Sin embargo, logró asegurarse un lugar en los cuadrangulares, manteniendo vivas sus aspiraciones.

rosario central

En la Libertadores, su rendimiento fue cambiante. En el debut sorprendió con un triunfo 3-1 ante Libertad, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Independiente del Valle, lo que lo dejó en la tercera posición del grupo. En su segunda participación histórica en el torneo, el objetivo principal es avanzar de fase, algo que no será sencillo.

El cruce en Caracas aparece como determinante para ambos. El conjunto argentino intentará consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que el local buscará hacerse fuerte como local para no perder terreno. Con realidades distintas, pero la misma necesidad de sumar, el duelo promete ser intenso.

Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso .

Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. . Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Gimenez o Pol Fernández, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo Universidad Central FC vs Rosario Central

La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.