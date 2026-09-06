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Rosario Central vs. Newells por el Torneo Clausura: goles y resultado en vivo

Central y Newells juegan en el Gigante de Arroyito. 

Central y Newell's juegan en el Gigante de Arroyito. 
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El Gigante de Arroyito se prepara para recibir la edición 282 del clásico rosarino. Juegan este domingo desde las 14:45, con Yael Falcón Pérez como juez principal.

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EN VIVO

Rosario Central y Newell's se miden este domingo, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito, en el marco del Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.

El clásico rosarino, que tendrá la transmisión de TNT Sports, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega golpeado luego de perder 2-1 ante Gimnasia en la última jornada del campeonato y buscará recuperarse en una nueva edición del clásico. El "Canalla" se encuentra séptimo en la Zona B, con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas, e intentará recuperarse ante su gente.

Del otro lado, Newell's atraviesa un presente algo más alentador y viene de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata. La "Lepra", que encadena tres partidos sin conocer la derrota, buscará prolongar su buen momento en un clásico que, además, tiene un antecedente inmediato favorable a Central: en marzo de este año, Rosario Central se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.

El

El "Canalla" ganó los últimos seis enfrentamientos.

El historial general también favorece a Rosario Central, que suma 99 triunfos contra 77 de Newell's, mientras que se registraron 103 empates. Además, el "Canalla" ganó los últimos seis clásicos disputados entre ambos equipos.

Formaciones de Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Interzonal

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
  • Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Horario y televisación

  • Hora: 14:45.

  • Estadio: Gigante de Arroyito.

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.

  • VAR: Lucas Novelli.

  • TV: TNT Sports.

Minuto a minuto de Rosario Central Vs. Newell's

Arrancó el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito

El Canalla mantiene la ventaja en el clásico rosarino y busca ampliar la diferencia.

Golazo de Ávila: se impone Rosario Central

Cóccaro, el segundo amonestado de Newell's

El delantero vio la tarjeta amarilla en el clásico ante Central.

El sentido homenaje a Lionel Messi a los 10 minutos del clásico entre Central y Newell's

Jugadores, árbitros e hinchas reconocieron al capitán argentino en el Gigante de Arroyito.

¡Se calentó el clásico!

Franco Escobar vio la tarjeta amarilla tras un fuerte cruce a Franco Ibarra.

Así fue el recibimiento Canalla en la previa del clásico rosarino

Vibró el Gigante de Arroyito en la antesala del esperado partido.

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