Rosario Central vs. Newells por el Torneo Clausura: goles y resultado en vivo

Del otro lado, Newell's atraviesa un presente algo más alentador y viene de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata. La "Lepra", que encadena tres partidos sin conocer la derrota, buscará prolongar su buen momento en un clásico que, además, tiene un antecedente inmediato favorable a Central: en marzo de este año, Rosario Central se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.