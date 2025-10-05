Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025.
El Gigante de Arroyito será el escenario de un choque de alto voltaje este domingo a las 21:15. A solo tres días de avanzar en la Copa Argentina, River Plate se mide ante el puntero de la tabla anual, Rosario Central, en un partido que va mucho más allá de la Fecha 11 del Torneo Clausura.
El conjunto rosarino vive una auténtica fiesta. Liderado por Ariel Holan y con un intratable Ángel Di María, el "Canalla" viene de golear 3-0 a Gimnasia y se consolida en la cima de la tabla anual con 50 puntos, asegurando por ahora su boleto directo a la Copa Libertadores. La relevancia del encuentro es máxima: Central apenas tiene un punto de ventaja sobre el Millonario.
Para River, el compromiso es una prueba de fuego para dejar atrás dos derrotas consecutivas en el torneo local. A pesar del desgaste por el reciente pase a semifinales de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo priorizó este duelo y alineará una formación muy similar a la que venció a Racing, con Miguel Borja a la cabeza, aunque sin el suspendido Salas ni el lesionado Enzo Pérez.
La tabla anual es el foco principal para los de Núñez. Si bien la Copa Argentina (donde enfrentarán a Independiente Rivadavia en semis) ofrece otra ruta a la Libertadores, River (segundo) necesita la victoria para no ser alcanzado por Boca, que lo acecha a solo dos puntos desde la zona de Copa Sudamericana. Este enfrentamiento es una final anticipada por el cupo a la máxima competición continental.
Formaciones del duelo
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
