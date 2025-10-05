Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. River

La tabla anual es el foco principal para los de Núñez. Si bien la Copa Argentina (donde enfrentarán a Independiente Rivadavia en semis) ofrece otra ruta a la Libertadores, River (segundo) necesita la victoria para no ser alcanzado por Boca, que lo acecha a solo dos puntos desde la zona de Copa Sudamericana. Este enfrentamiento es una final anticipada por el cupo a la máxima competición continental.

Formaciones del duelo

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs. River

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.