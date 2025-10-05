Rosario Central se lo dio vuelta a River y le ganó 2-1 en un partido caliente
Con Di María como una de las figuras y varias polémicas, el "Canalla" se impuso de local, mantuve el invicto y alcanzó al "Millonario" en la tabla de la Zona B.
River cayó este domingo en el Gigante de Arroyito, apenas tres días después de asegurar su pase a semifinales de la Copa Argentina, contra un Rosario Central que además de defender el invicto, se impuso 2-1 para afianzarse en zona de playoffs.
Por la Fecha 11 del Torneo Clausura, el "Millonario" se adelantó con el regreso al gol de Miguel Borja, pero al rato igualó Franco Ibarra para el 1-1 parcial con el que cerró una primera parta con polémicas, por un tanto anulado al "Colibrí" y la expulsión por doble amarilla de Juan Portillo.
Un River con 10 sufrió en el complemento, donde el "Canalla" pasó a ganarlo 2-1 con el golazo de Ignacio Malcorra. Tuvo varias para liquidarlo el dueño de casa, mientras que la visita también pudo empatarlo.
Rosario Central, liderado por Ariel Holan y con la estelar presencia de Ángel Di María, vive un gran momento: venía de golear 3-0 a Gimnasia y se consolida como líder de la tabla anual, ahora con 53 puntos, y en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.
Para River, el partido era una prueba de fuego para recuperar el rumbo en el ámbito local, donde llevaba dos derrotas consecutivas.
Si bien la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde jugará contra Independiente Rivadavia) da un respiro al ser una vía a la Libertadores, el equipo de Gallardo no puede descuidar la tabla anual, donde ahora fue superado nada menos que por Boca.
Goles de Rosario Central vs. River
El 1-0 de Miguel Borja para River:
El 1-1 de Ibarra para Central:
El 2-1 de Malcorra para Central:
Formaciones del duelo
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Rosario Central vs. River: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Estadio: Gigante de Arroyito
