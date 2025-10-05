Rosario Central se lo dio vuelta a River y le ganó 2-1 en un partido caliente

Para River, el partido era una prueba de fuego para recuperar el rumbo en el ámbito local, donde llevaba dos derrotas consecutivas.

Si bien la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde jugará contra Independiente Rivadavia) da un respiro al ser una vía a la Libertadores, el equipo de Gallardo no puede descuidar la tabla anual, donde ahora fue superado nada menos que por Boca.

Goles de Rosario Central vs. River

El 1-0 de Miguel Borja para River:

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!!





El 1-1 de Ibarra para Central:

LE QUEDÓ LA PELOTA Y LE ROMPIÓ EL ARCO A ARMANI: Ibarra estampó el 1-1 de Rosario Central contra River.





El 2-1 de Malcorra para Central:

¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!





Formaciones del duelo

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central vs. River: datos del partido

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Gigante de Arroyito