Russo impuso una nueva regla en Boca tras el polémico gesto de Carlos Palacios al ser reemplazado

El chileno mostró su bronca al salir ante Rosario Central y generó críticas. El DT reunió al plantel y fijó límites para evitar gestos públicos de malestar.
El enojo de Carlos Palacios al ser reemplazado en el empate entre Rosario Central y Boca por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025 generó malestar en el cuerpo técnico. Miguel Ángel Russo mantuvo una charla con el plantel completo y fijó una regla clara: las quejas son entendibles, pero no deben manifestarse públicamente para preservar la armonía del grupo.
En el segundo tiempo del partido ante el Canalla, el experimentado entrenador decidió reemplazar al volante chileno por Alan Velasco. La reacción del futbolista no pasó desapercibida: se mostró molesto y le reclamó a Claudio Úbeda, gesto que rápidamente generó críticas y se viralizó en las redes sociales.
El DT de Boca no tomó a la ligera la situación y, tras una charla privada con el jugador, decidió marcar un límite en todo el grupo. Según informó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, Russo reunió a todo el plantel para dejar en claro su postura respecto a este tipo de reacciones. “La charla fue con todo el plantel, debido a que algunos cambios vienen generando inconvenientes y Russo no quiere que se repitan”, explicó Sosa.
El técnico aclaró que entiende el fastidio de los futbolistas, pero que no permitirá nuevas manifestaciones en público: “Lo que molesta no es la bronca ni que se enojen, eso es entendible, pero no debe manifestarse públicamente”, fue la frase que transmitió Russo, según reveló el periodista.
Cavani y Merentiel, antecedentes
No fue la primera vez que un jugador reaccionó con gestos de descontento. Edinson Cavani, referente del plantel, había manifestado su enojo al ser reemplazado en Mendoza ante Independiente Rivadavia. “¿Por qué a mí?”, le lanzó a Úbeda mientras dejaba el campo. Pese a ese momento incómodo, Russo lo sostuvo como titular en los encuentros siguientes.
También Miguel Merentiel protagonizó un episodio insólito en la tercera fecha contra Huracán: ingresó a la cancha para jugar el segundo tiempo, pese a haber sido reemplazado. Al darse cuenta, corrió al vestuario, donde luego se aclaró la confusión con el cuerpo técnico.
