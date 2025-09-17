Russo impuso una nueva regla en Boca tras el polémico gesto de Carlos Palacios al ser reemplazado

Cavani y Merentiel, antecedentes

No fue la primera vez que un jugador reaccionó con gestos de descontento. Edinson Cavani, referente del plantel, había manifestado su enojo al ser reemplazado en Mendoza ante Independiente Rivadavia. “¿Por qué a mí?”, le lanzó a Úbeda mientras dejaba el campo. Pese a ese momento incómodo, Russo lo sostuvo como titular en los encuentros siguientes.

También Miguel Merentiel protagonizó un episodio insólito en la tercera fecha contra Huracán: ingresó a la cancha para jugar el segundo tiempo, pese a haber sido reemplazado. Al darse cuenta, corrió al vestuario, donde luego se aclaró la confusión con el cuerpo técnico.