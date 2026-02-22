Grave amenaza al plantel de Newell’s: ataque con una molotov y un mensaje intimidante tras la derrota ante Banfield

El episodio profundiza la preocupación alrededor del presente deportivo e institucional del club, que atraviesa un momento complejo mientras pelea por mantenerse fuera de la zona comprometida en la tabla.

Cuando el micro del plantel de la Lepra se retiraba del estadio, unos fanáticos se acercaron y gritaron de todo. "¡Nos van a mandar al descenso, hijos de p***!"y ¡Pongan huevo, cagones!", fueron algunos de los insultos que se escucharon, entre muchos otros.