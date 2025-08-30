Suspendieron Sarmiento de Junín vs. Rosario Central por malas condiciones climáticas
Antes de que inicie el segundo tiempo, el árbitro Andrés Merlos habló con los directores técnicos y resolvió frenar el partido por la acumulación de agua en la cancha.
Este sábado, desde las 19:15, Sarmiento disputaba su encuentro con Rosario Central en el estadio Eva Perón por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Lo cierto es que, debido a las malas condiciones climáticas, el campo de juego tenía una impresionante acumulación de agua que dificultaba el desarrollo del partido.
En este sentido, el árbitro Andrés Merlos resolvió, previo a comenzar el segundo tiempo, suspender el encuentro tras dialogar con Facundo Sava y Ariel Holan. Hasta ese momento, el duelo estaba empatado sin goles.
Cómo llegaron Sarmiento y Rosario Central a este duelo
El "Verde" no gana en su estadio desde febrero y sufre una racha de ocho partidos sin conocer la victoria. Esta mala racha lo tiene en una posición crítica tanto en la tabla anual como en la de promedios, con 21 puntos y un coeficiente de 0.981. A pesar de haber estado cerca de un triunfo en su último partido como local, donde iba ganando 2-0 frente a Atlético Tucumán, no pudo sostener la ventaja y terminó empatando. Además, viene de una dura derrota 3-0 ante Deportivo Riestra.
El "Canalla" había sumado tres empates consecutivos y no lograba despegar, a pesar de mantenerse invicto. Sin embargo, todo cambió en el clásico rosarino, donde un golazo de tiro libre de Di María le dio la victoria al equipo y desató la euforia en el Gigante de Arroyito. Con este envión anímico, Rosario Central buscará consolidarse en los puestos de clasificación para la Copa Libertadores y en la zona de playoffs.
Formaciones del duelo
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez ó Elián Giménez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.
Terna arbitral
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Asistente VAR: Ariel Suárez
Sarmiento vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Eva Perón (Junín)
