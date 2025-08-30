Suspendieron Sarmiento de Junín vs. Rosario Central por malas condiciones climáticas

Cómo llegaron Sarmiento y Rosario Central a este duelo

El "Verde" no gana en su estadio desde febrero y sufre una racha de ocho partidos sin conocer la victoria. Esta mala racha lo tiene en una posición crítica tanto en la tabla anual como en la de promedios, con 21 puntos y un coeficiente de 0.981. A pesar de haber estado cerca de un triunfo en su último partido como local, donde iba ganando 2-0 frente a Atlético Tucumán, no pudo sostener la ventaja y terminó empatando. Además, viene de una dura derrota 3-0 ante Deportivo Riestra.