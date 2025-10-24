Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Platense

El presente del Rojo es alarmante: acumula 15 partidos sin ganar en todas las competencias, una racha que lo dejó al borde de la eliminación y con la posibilidad de igualar una de las peores marcas de su historia si no logra revertir el rumbo. La derrota frente a San Martín de San Juan encendió todas las alarmas en Avellaneda.