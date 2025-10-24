Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura 2025.
En un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, el Independiente de Gustavo Quinteros recibirá a Platense desde las 18 en el estadio Libertadores de América. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
El presente del Rojo es alarmante: acumula 15 partidos sin ganar en todas las competencias, una racha que lo dejó al borde de la eliminación y con la posibilidad de igualar una de las peores marcas de su historia si no logra revertir el rumbo. La derrota frente a San Martín de San Juan encendió todas las alarmas en Avellaneda.
Del otro lado, Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, tampoco atraviesa su mejor momento. El Calamar, campeón del Torneo Apertura, perdió consistencia y solo sumó dos victorias desde aquel título. Acumula cinco partidos sin ganar y su clasificación a los playoffs está en riesgo. En su última presentación cayó por la mínima ante Rosario Central.
Independiente vs. Platense: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedres, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pusseto. DT: Gustavo Quinteros.
- Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian González.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
