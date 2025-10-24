Sarmiento vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El duelo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 tendrá continuidad este viernes, luego de haber sido suspendido por la intensa lluvia que afectó la ciudad el día anterior. El árbitro Andrés Merlos decidió no dar inicio al segundo tiempo tras constatar que el campo de juego del estadio Eva Perón estaba completamente anegado, con charcos que impedían el normal desarrollo del partido.