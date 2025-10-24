Sarmiento vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El encuentro de la séptima fecha se reanudará este viernes en el estadio Eva Perón, tras haberse interrumpido por el mal estado del campo de juego.
El duelo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 tendrá continuidad este viernes, luego de haber sido suspendido por la intensa lluvia que afectó la ciudad el día anterior. El árbitro Andrés Merlos decidió no dar inicio al segundo tiempo tras constatar que el campo de juego del estadio Eva Perón estaba completamente anegado, con charcos que impedían el normal desarrollo del partido.
El primer tiempo se había disputado con dificultad, en un contexto marcado por las inclemencias climáticas, y finalizó sin goles. Ambos equipos debieron regresar a los vestuarios ante la incertidumbre de si el encuentro podría continuar. Finalmente, tras una espera y la revisión del terreno, Merlos resolvió suspender el partido, priorizando la seguridad de los futbolistas y el espectáculo.
La reanudación está programada para las 16:00, cuando se jugarán los 45 minutos restantes, manteniendo las mismas condiciones reglamentarias y con los equipos iniciando en igualdad de marcador: 0-0.
El conjunto juninense llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de varios empates consecutivos, mientras que el “Canalla” apunta a mantener su ritmo competitivo pensando también en su participación internacional. La jornada promete un cierre intenso, con un partido que aún tiene mucho por definirse y donde las condiciones del clima podrían volver a ser un factor determinante.
Sarmiento vs. Rosario Central: probables formaciones
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Shur, Manuel García, Carlos Villalba o Elián Giménez, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
- Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Sarmiento vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Eva Perón, Junín.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
