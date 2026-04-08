Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tristán Suárez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tristán Suárez por la Copa Argentina 2026.
En el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, Sarmiento y Tristán Suárez se enfrentarán este miércoles desde las 21.10 por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El equipo de Junín llega en un buen momento luego de conseguir resultados clave en el ámbito local. Logró dos victorias consecutivas que le permitieron tomar aire en la lucha por la permanencia, un objetivo que sigue siendo prioritario en su temporada. Primero superó a Aldosivi en un duelo directo y luego venció a Barracas Central como visitante.
Actualmente se ubican en la décima posición de la Zona B con 16 puntos, a poca distancia de los puestos de clasificación. Este contexto le da al equipo confianza para afrontar el desafío copero.
Por su parte, Tristán Suárez atraviesa un presente aún más sólido en términos de resultados. El conjunto que milita en la Primera Nacional es líder de la Zona B y se mantiene invicto en la temporada, con una campaña que combina regularidad y eficacia.
Con cuatro triunfos y tres empates en siete partidos, el equipo llega envalentonado y con la ilusión de dar el golpe ante un rival de mayor categoría. Además, el Lechero acumula tres victorias consecutivas, una racha que refuerza su buen momento futbolístico.
Formaciones de Sarmiento vs. Tristán Suárez por la Copa Argentina 2026
- Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
- Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Angel Almada; Augusto Berrondo. DT: Jose María Martínez.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tristán Suárez
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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