Sarmiento vs. Tristán Suárez, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El duelo en Sarandí definirá quién avanza en el certamen más federal de todos y se gana el atractivo cruce ante el Xeneize en la próxima instancia.
La Copa Argentina 2026 continúa su desarrollo y esta noche tendrá un cruce interesante entre Sarmiento y Tristán Suárez, que se enfrentarán desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. El encuentro, correspondiente a los 32avos de final, no solo pondrá en juego la clasificación, sino también la posibilidad de enfrentar a Boca en la siguiente ronda, un incentivo que eleva la expectativa.
El equipo de Junín llega en un buen momento luego de conseguir resultados clave en el ámbito local. Sarmiento logró dos victorias consecutivas que le permitieron tomar aire en la lucha por la permanencia, un objetivo que sigue siendo prioritario en su temporada. Primero superó a Aldosivi en un duelo directo y luego venció a Barracas Central como visitante, mostrando una mejora en su rendimiento colectivo.
En el torneo doméstico, los dirigidos por Facundo Sava también se mantienen con chances de pelear por un lugar en los playoffs. Actualmente se ubican en la décima posición de la Zona B con 16 puntos, a poca distancia de los puestos de clasificación. Este contexto le da al equipo confianza para afrontar el desafío copero.
Por su parte, Tristán Suárez atraviesa un presente aún más sólido en términos de resultados. El conjunto que milita en la Primera Nacional es líder de la Zona B y se mantiene invicto en la temporada, con una campaña que combina regularidad y eficacia. Con cuatro triunfos y tres empates en siete partidos, el equipo llega envalentonado y con la ilusión de dar el golpe ante un rival de mayor categoría.
Además, el Lechero acumula tres victorias consecutivas, una racha que refuerza su buen momento futbolístico. Los dirigidos por José María Martínez buscarán trasladar ese rendimiento a la Copa Argentina, un torneo que históricamente ha dado lugar a sorpresas y donde los equipos del ascenso suelen encontrar oportunidades para destacarse.
El escenario será neutral, pero la motivación será alta para ambos. No solo está en juego el pase a los 16avos de final, sino también la chance de medirse con el Xeneize, uno de los equipos más importantes del continente. Ese posible cruce agrega un condimento especial a un partido que promete ser parejo y disputado. La Copa Argentina, fiel a su esencia, vuelve a ofrecer un partido donde todo puede pasar.
Sarmiento vs. Tristán Suárez: probables formaciones
- Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
- Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Angel Almada; Augusto Berrondo. DT: Jose María Martínez.
Sarmiento vs. Tristán Suárez: otros datos
- Hora: 21.10.
- Estadio: Julio Humberto Grondona.
- Árbitro: Gonzalo Pereira.
- TV: TyC Sports.
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