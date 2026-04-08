Sarmiento vs. Tristán Suárez, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

El escenario será neutral, pero la motivación será alta para ambos. No solo está en juego el pase a los 16avos de final, sino también la chance de medirse con el Xeneize, uno de los equipos más importantes del continente. Ese posible cruce agrega un condimento especial a un partido que promete ser parejo y disputado. La Copa Argentina, fiel a su esencia, vuelve a ofrecer un partido donde todo puede pasar.

Sarmiento vs. Tristán Suárez: probables formaciones

Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Angel Almada; Augusto Berrondo. DT: Jose María Martínez.

Sarmiento vs. Tristán Suárez: otros datos

Hora: 21.10.

21.10. Estadio: Julio Humberto Grondona.

Julio Humberto Grondona. Árbitro: Gonzalo Pereira.

Gonzalo Pereira. TV: TyC Sports.