Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Burkina Faso

Más allá de las exigencias del juego de esta noche, la atención absoluta del planeta fútbol está puesta en el horizonte inmediato: el próximo martes 6 de octubre, fecha en la que Lionel Messi se pondrá la camiseta albiceleste por última vez para enfrentar a Benín, coronando una trayectoria inolvidable ante su gente en el Monumental.

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La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.