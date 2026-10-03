Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Burkina Faso
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Selección Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso.
La Selección Argentina se presenta este sábado desde las 21 horas en el estadio Monumental para disputar un atractivo amistoso internacional frente a Burkina Faso, con televisación de TyC Sports y Telefe, además de algunas opciones por streaming.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni vuelve a jugar ante su público luego de la contundente goleada por 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en una velada que sirve como antesala ideal para el acontecimiento más esperado por el mundo del fútbol: la emotiva despedida del capitán.
El combinado nacional retorna a la cancha de River tras un largo tiempo sin pisar el césped de Núñez. El equipo llega entonado y con confianza tras el sólido triunfo del último miércoles en el Mario Alberto Kempes, donde los goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron el inicio exitoso de una nueva etapa futbolística.
Para el compromiso de esta noche, el cuerpo técnico buscará continuar aceitando piezas y evaluando variantes. Enfrente estará el seleccionado de Burkina Faso, que logró superar contratiempos logísticos en su vuelo chárter desde Marroquí y aterrizará este mediodía en Ezeiza.
Los africanos llegan entonados tras un arranque positivo en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de igualar 1-1 ante Benín y derrotar a domicilio a la República Centroafricana con el tanto de Aboubacar Camara.
Más allá de las exigencias del juego de esta noche, la atención absoluta del planeta fútbol está puesta en el horizonte inmediato: el próximo martes 6 de octubre, fecha en la que Lionel Messi se pondrá la camiseta albiceleste por última vez para enfrentar a Benín, coronando una trayectoria inolvidable ante su gente en el Monumental.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Burkina Faso
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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