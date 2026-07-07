Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Egipto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026.
El pase de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una certeza absoluta: en las instancias de "mata-mata" no se puede regalar nada, y así intentará buscar el pasaje a cuartos de final en el choque de este martes ante Egipto.
El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier.
Tratándose de los octavos de final, la expectativa es total y los aficionados locales contarán con una amplia variedad de pantallas para seguir en directo cada detalle, ya que el partido será transmitido a través de cinco señales de televisión y streaming: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
El conjunto nacional viene de una sufrida victoria ante Cabo Verde en los 16avos de final, un cruce en el que el sorprendente equipo africano logró igualar las acciones en dos oportunidades y obligó a la Albiceleste a resolver la historia recién en el tiempo suplementario.
Aquel sofocón encendió las alarmas de Lionel Scaloni. Consciente de las dudas futbolísticas que dejó el debut eliminatorio, el director técnico decidió no especular y meter mano en la estructura principal de cara al próximo compromiso.
El DT planea realizar al menos tres modificaciones en el once inicial, una de las cuales ya fue ratificada por el propio entrenador en conferencia de prensa: el ingreso de Leandro Paredes en reemplazo de Thiago Almada, una variante que busca devolverle balance, orden y voz de mando al mediocampo argentino.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Egipto, sin fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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