Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Cabo Verde

Televisión Abierta: Telefe llevará el encuentro a todo el país de forma gratuita.

Televisión por Cable: La pantalla de TyC Sports y la señal internacional de DSports.

Plataformas de Streaming / Apps: Se podrá sintonizar mediante las plataformas de Paramount+ y Disney+.

En lo estrictamente deportivo, el plantel nacional asume el desafío tras arrasar en la fase de grupos con puntaje perfecto y un Lionel Messi en modo leyenda. Aunque Scaloni optó por guardarse la formación y no dar pistas en la última rueda de prensa, el público ya prepara sus dispositivos para palpitar un cruce cuyo ganador se medirá en octavos de final contra el vencedor del choque entre Australia y Egipto.