Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Cabo Verde
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026.
La Selección Argentina se juega su continuidad en el Mundial 2026 este viernes ante la brava y sorpresiva selección de Cabo Verde, primer partido de la fase de eliminación directa que podrá seguirse por TV de aire y cable, además de plataformas de streaming.
Tratándose de los 16avos de final, la expectativa es total y los aficionados locales contarán con una amplia variedad de pantallas para seguir en directo cada detalle de lo que suceda en el Miami Stadium, ya que el partido será transmitido a través de cinco señales de televisión y streaming.
Para quienes opten por las alternativas tradicionales o plataformas digitales a partir de las 19:00 horas, el menú de transmisiones estará integrado por:
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Televisión Abierta: Telefe llevará el encuentro a todo el país de forma gratuita.
Televisión por Cable: La pantalla de TyC Sports y la señal internacional de DSports.
Plataformas de Streaming / Apps: Se podrá sintonizar mediante las plataformas de Paramount+ y Disney+.
En lo estrictamente deportivo, el plantel nacional asume el desafío tras arrasar en la fase de grupos con puntaje perfecto y un Lionel Messi en modo leyenda. Aunque Scaloni optó por guardarse la formación y no dar pistas en la última rueda de prensa, el público ya prepara sus dispositivos para palpitar un cruce cuyo ganador se medirá en octavos de final contra el vencedor del choque entre Australia y Egipto.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Cabo Verde, sin fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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