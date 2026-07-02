Qué pasó con Fútbol Libre y los partidos del Mundial 2026

El operativo para proteger los partidos del Mundial 2026

El Gobierno bloqueó Fútbol libre y otros 13 sitios que transmitían el Mundial 2026

El sorpresivo corte de servicio fue el resultado de la denominada "Operación Tarjeta Roja", una iniciativa internacional encabezada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A nivel local, la medida fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tras las denuncias penales de las empresas dueñas de los derechos televisivos.