Qué pasó con Fútbol Libre y los partidos del Mundial 2026
La Justicia bloqueó el acceso a Fútbol Libre y a otras trece plataformas piratas que emitían los partidos del Mundial 2026. Conocé todo el operativo.
En pleno furor por el Mundial 2026, miles de usuarios argentinos se preguntaron en internet por qué ya no podían acceder a Fútbol Libre. La respuesta llegó rápidamente tras confirmarse que la Justicia ordenó un bloqueo masivo contra esta página para combatir la piratería digital organizada.
El operativo para proteger los partidos del Mundial 2026
El sorpresivo corte de servicio fue el resultado de la denominada "Operación Tarjeta Roja", una iniciativa internacional encabezada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A nivel local, la medida fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tras las denuncias penales de las empresas dueñas de los derechos televisivos.
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Los jueces federales exigieron al Enacom y a NIC Argentina que inhabiliten los dominios en todo el territorio nacional. Entre los catorce sitios web dados de baja se encontraban reconocidas aplicaciones clandestinas como Tele Latino y Stella TV, dejando a los infractores sin la posibilidad de seguir retransmitiendo la competencia global.
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