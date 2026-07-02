El Gobierno bloqueó Fútbol libre y otros 13 sitios que transmitían el Mundial 2026
En el marco de la Operación Tarjeta Roja, la Justicia ordenó el bloqueo de 14 plataformas como Fútbol Libre que emitían el Mundial 2026 de forma ilegal.
El Gobierno nacional, mediante un estricto trabajo judicial y tecnológico, avanzó de forma contundente contra las transmisiones clandestinas en internet. A través de medidas directas aplicadas sobre los servidores locales, se inhabilitaron un total de 14 plataformas y páginas web como Fútbol libre que reproducían partidos y señales de televisión.
Cómo fue el masivo operativo contra la piratería digital
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La investigación se encuadró dentro de la denominada "Operación Tarjeta Roja", un despliegue internacional coordinado entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. En nuestro país, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), liderada por Horacio Azzolin, articuló las tareas tras las denuncias de empresas prestatarias de cable y satélite como DirecTV y Personal Flow.
La causa avanzó a nivel local gracias al impulso de los fiscales Lucio Herrera, Marcelo Solimine y Romina Monteleone, junto al Cuerpo de Investigadores Judiciales. A raíz de este trabajo coordinado, los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard emitieron las órdenes correspondientes para frenar la actividad ilegal en la web.
Las plataformas bloqueadas por el ENACOM y NIC Argentina
Los organismos estatales encargados de regular la conectividad en el país procedieron a dar de baja los registros informáticos y aplicar los filtros correspondientes para que los internautas no puedan ingresar a los contenidos. Las pesquisas e intimaciones del Gobierno se concentraron sobre tres grandes objetivos tecnológicos:
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Fútbol libre: El popular y masivo sitio que ya arrastraba investigaciones previas desde el año 2022.
Tele Latino: Una reconocida aplicación de streaming que reproducía grillas de canales premium de forma ilegal.
Stella TV: Otra de las plataformas digitales que retransmitía partidos del Mundial 2026 sin contar con los derechos comerciales.
De esta manera, el Enacom junto a NIC Argentina ejecutaron las bajas de dominios correspondientes, bloqueando por completo la posibilidad de que usuarios locales sigan el torneo de la FIFA a través de estos canales piratas.
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