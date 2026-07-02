El Gobierno bloqueó Fútbol libre y otros 13 sitios que transmitían el Mundial 2026

La investigación se encuadró dentro de la denominada "Operación Tarjeta Roja", un despliegue internacional coordinado entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. En nuestro país, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), liderada por Horacio Azzolin, articuló las tareas tras las denuncias de empresas prestatarias de cable y satélite como DirecTV y Personal Flow.