Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026.
El inicio del año de la Liga Profesional de Fútbol tiene que este viernes un cruce muy convocante: Talleres y Newell's chocan en Córdoba, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Se podrá ver por ESPN Premium.
Talleres llega a esta temporada con la necesidad de revertir la pálida imagen que dejó en 2025. Para solucionar sus problemas de efectividad frente al arco, la dirigencia de Barrio Jardín concretó el fichaje de Ronaldo Martínez, goleador del último Torneo Clausura, quien llega procedente de Platense.
Por el lado de Newell's, el clima previo estuvo marcado por una confusa denuncia de su ex DT, Cristian Fabbiani, por una deuda de 160 mil dólares que el propio "Ogro" terminó desmintiendo. Superado el ruido mediático, la Lepra se ilusiona con la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes vienen de consagrarse campeones del Apertura con Platense.
Formaciones de Talleres vs Newell's por el Torneo Apertura 2026
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Matías Gómez; Giovanni Baroni; Rick Lima Morais y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Newell‘s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón; Armando Méndez, Luca Regiardo, Valentino Acuña, Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Cómo ver en vivo Talleres vs Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
