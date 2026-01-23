Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Newell's

Por el lado de Newell's, el clima previo estuvo marcado por una confusa denuncia de su ex DT, Cristian Fabbiani, por una deuda de 160 mil dólares que el propio "Ogro" terminó desmintiendo. Superado el ruido mediático, la Lepra se ilusiona con la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes vienen de consagrarse campeones del Apertura con Platense.