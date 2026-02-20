Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026.
Rosario Central recibirá este viernes desde las 22:15 a Talleres en el Estadio Gigante de Arroyito, con la intención de confirmar la levantada que insinuó en la fecha pasada, en lo que será la sexta jornada del Torneo Apertura 2026.
El conjunto rosarino dejó atrás la caída en el debut ante Belgrano y encadenó una serie de presentaciones sin derrotas que fortalecieron la confianza del plantel. Con ocho puntos acumulados, el equipo conducido por Jorge Almirón viene de imponerse 2-0 a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María.
Talleres, por su parte, también atraviesa un momento positivo. En la fecha pasada superó 2-1 a Gimnasia de Mendoza en el Mario Alberto Kempes gracias a un doblete del juvenil Valentín Dávila, quien ingresó temprano por la lesión de Bruno Barticciotto.
Formaciones de Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernandez; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
- Talleres: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
