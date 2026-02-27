Talleres vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La T y el Ciclón, ambos dentro de los ocho mejores de la Zona A, se enfrentan en el Mario Alberto Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura.
El estadio Mario Alberto Kempes será escenario de un duelo atractivo entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro, desde las 22:15 y por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, dos equipos que comenzaron el torneo con buenas sensaciones y buscan consolidarse en puestos de clasificación.
El conjunto cordobés acumula diez puntos y venía de dos triunfos consecutivos, aunque en la última fecha cayó 2-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Ahora intentará recuperar terreno en su casa para no perderle pisada a los líderes. La novedad en el plantel es la llegada de Franco Cristaldo, quien quedó a disposición del entrenador Carlos Tevez tras rescindir su vínculo con Gremio.
El Ciclón, en tanto, sumó cuatro puntos en una exigente doble jornada en la que jugó dos partidos en 48 horas: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y luego empató 1-1 con Instituto. Con 11 unidades, se ubica cuarto en la Zona A y quiere afirmarse entre los primeros.
En la previa también hubo un capítulo dirigencial. El club azulgrana solicitó contar con público visitante en Córdoba, pero Talleres rechazó la propuesta. Con ambos dentro de la zona de clasificación, el cruce en Córdoba asoma como uno de los platos fuertes de la fecha.
Talleres vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Talleres: Guido Herrera: Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Talleres vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 22:15.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario