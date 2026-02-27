Talleres vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés acumula diez puntos y venía de dos triunfos consecutivos, aunque en la última fecha cayó 2-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Ahora intentará recuperar terreno en su casa para no perderle pisada a los líderes. La novedad en el plantel es la llegada de Franco Cristaldo, quien quedó a disposición del entrenador Carlos Tevez tras rescindir su vínculo con Gremio.