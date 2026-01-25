Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto

Tras un 2025 de alto vuelo donde alcanzó los playoffs y garantizó su lugar en la Copa Sudamericana, el equipo de Victoria no quiere bajar el ritmo. La directiva apostó fuerte a la renovación ofensiva con las llegadas de las promesas Tiago Serrago y Santiago López. Sin embargo, la gran expectativa recae sobre Gonzalo “Pity” Martínez, quien firmó un contrato por productividad y busca aportar su jerarquía internacional para que el "Matador" vuelva a ser protagonista.