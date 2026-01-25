Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura.
El Estadio José Dellagiovanna abrirá sus puertas este domingo a las 21:00 para el estreno de Tigre y Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura 2026. El encuentro representa el punto de partida para el ciclo de Diego Dabove, quien este año tendrá la compleja tarea de gestionar un plantel diseñado para la triple competencia, con el regreso al ámbito continental como gran incentivo.
Tras un 2025 de alto vuelo donde alcanzó los playoffs y garantizó su lugar en la Copa Sudamericana, el equipo de Victoria no quiere bajar el ritmo. La directiva apostó fuerte a la renovación ofensiva con las llegadas de las promesas Tiago Serrago y Santiago López. Sin embargo, la gran expectativa recae sobre Gonzalo “Pity” Martínez, quien firmó un contrato por productividad y busca aportar su jerarquía internacional para que el "Matador" vuelva a ser protagonista.
Para el conjunto cordobés, la noche en Victoria será mucho más que un debut; será el fin de una espera de 41 años. El "León del Imperio" no pisa la máxima categoría desde el Torneo Nacional de 1985, y este regreso es vivido como un hito institucional.
Probables formaciones
Tigre: Felipe Zenobio; Soto o Garay; Joaquín Laso, Germán Guiffrey, Álvarez o Banegas; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini o Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejando Cabrera, Francisco Romero i Siro Rosané, Tomás González, Gabriel Alaníz; y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario