Tigre vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Tigre y Huracán se medirán este viernes, desde las 19, en el Estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro enfrenta a dos equipos con presentes irregulares, pero con objetivos ambiciosos: el Matador quiere afirmarse entre los ocho mejores de la Zona A, y el Globo apunta a recuperar el protagonismo que tuvo en el Apertura.