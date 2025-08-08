Tigre vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Matador busca afianzarse en zona de playoffs, mientras que el Globo necesita sumar para no alejarse de los puestos de clasificación.
Tigre y Huracán se medirán este viernes, desde las 19, en el Estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro enfrenta a dos equipos con presentes irregulares, pero con objetivos ambiciosos: el Matador quiere afirmarse entre los ocho mejores de la Zona A, y el Globo apunta a recuperar el protagonismo que tuvo en el Apertura.
El conjunto dirigido por Diego Dabove llega con un envión anímico importante tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, un resultado que lo clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. En el certamen local, Tigre acumula cuatro puntos, producto de una caída ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.
Esa cosecha le permite ubicarse octavo, tanto en la tabla de la Zona A como en la clasificación anual, donde se mantiene en zona de Copa Sudamericana.
Los dirigidos por Frank Darío Kudelka, en cambio, viven una realidad más compleja. Comenzaron el Clausura con dos derrotas consecutivas: 0-3 frente a Belgrano y 0-1 contra Estudiantes. Sin embargo, dieron un golpe histórico al vencer a Boca en el Ducó, algo que no conseguían desde hacía tres décadas.
Ese triunfo parecía marcar un repunte, pero la eliminación en Copa Argentina a manos de Lanús volvió a encender las alarmas. Para colmo, no podrán contar con Matko Miljevic por una molestia muscular.
El historial reciente entre ambos equipos muestra paridad, pero el contexto de este encuentro le agrega condimentos especiales: Tigre necesita asegurar puntos en casa para sostener su lugar de privilegio y Huracán requiere cortar la irregularidad para aspirar a la fase final del torneo. El duelo se presenta, además, como una oportunidad para que ambas hinchadas midan el pulso de sus equipos en este arranque de semestre.
Tigre vs. Huracán: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Héctor Fértoli; Ignacio Russo, Braian Martínez. DT: Diego Dabove.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Lucas Carrizo, Emmanuel Ojeda; Leonardo Sequeira, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.
Tigre vs. Huracán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Hernán Mastrangelo.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: TNT Sports Premium.
