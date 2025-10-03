Unión vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Tatengue defiende la punta de la Zona A ante el Tiburón, último en todas las tablas y con serios problemas en la lucha por la permanencia.
Unión de Santa Fe y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21:15 en el Estadio 15 de Abril, en un partido que los encuentra en polos opuestos de la tabla. El equipo santafesino lidera la Zona A de Torneo Clausura 2025 con autoridad y lleva siete encuentros sin perder, mientras que el Tiburón marplatense está hundido en el último lugar de la clasificación, en los promedios y en la tabla anual, con un presente alarmante que lo compromete cada vez más con el descenso.
El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, se consolidó en lo más alto gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en el equipo más goleador del torneo, con 15 tantos. La dupla conformada por Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, sumada al aporte de Mauricio Martínez, le permitió marcar diferencias y sostener un invicto que entusiasma a su hinchada. Aunque viene de dos empates consecutivos ante Independiente Rivadavia y Banfield, mantiene la confianza de seguir sumando y conservar la punta.
La situación de Aldosivi es mucho más compleja. Tras un arranque desastroso, apenas convirtió un gol en el campeonato y no conoce la victoria. El cambio de entrenador, con la llegada de Guillermo Farré en reemplazo de Mariano Charlier, no surtió efecto: el equipo perdió sus dos compromisos desde entonces frente a Tigre y Sarmiento. En este contexto, la paciencia de los hinchas se agotó y las protestas se hicieron sentir, incluso con un banderazo en el club y reclamos directos a la dirigencia y al flamante DT.
El local llega como amplio favorito, no solo por su actualidad sino también por la fortaleza que muestra en su estadio. Sin embargo, la visita no tiene margen de error y sabe que cada partido es decisivo en su lucha por la permanencia. El contraste entre el líder sólido y el colista en crisis convierte este encuentro en uno de los más llamativos de la jornada, con un desenlace que podría marcar el futuro inmediato de ambos en el Clausura.
Unión vs. Aldosivi: probables formaciones
- Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.
- Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.
Unión vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: TNT Sports Premium.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario