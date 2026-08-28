Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Este viernes a las 19, la séptima fecha del Torneo Clausura se pone en marcha en el estadio 15 de Abril con el cruce entre Unión y Sarmiento.
El equipo santafesino intenta aprovechar el envión de su reciente triunfo 3-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Con una campaña de dos victorias, una igualdad y tres caídas, el "Tatengue" acumula 7 unidades en la Zona A y necesita ganar en casa para escalar puestos en la tabla.
En la vereda opuesta, el conjunto de Junín arranca la jornada con paso firme. Bajo la conducción de Facundo Sava, el "Verde" encadena cuatro victorias al hilo en el certamen —la última un 2-0 sobre Estudiantes— que lo impulsaron a los 12 puntos en la Zona B, escoltando a Argentinos Juniors por solo una unidad.
El choque más reciente entre ambos registra un triunfo 3-1 a favor de Unión en el Eva Perón, disputado durante el pasado Torneo Apertura 2026.
Formaciones de Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Interzonal
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Unión vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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