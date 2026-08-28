Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

En la vereda opuesta, el conjunto de Junín arranca la jornada con paso firme. Bajo la conducción de Facundo Sava, el "Verde" encadena cuatro victorias al hilo en el certamen —la última un 2-0 sobre Estudiantes— que lo impulsaron a los 12 puntos en la Zona B, escoltando a Argentinos Juniors por solo una unidad.