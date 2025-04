Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Defensa y Justicia

El equipo dirigido por Pablo de Muner no atraviesa un buen presente: aún no ganó en la competencia (empató ante Cerro Largo y Vitória) y arrastra una racha preocupante de diez partidos sin victorias, con apenas cinco goles a favor y trece en contra. A pesar del mal momento, en Florencio Varela se aferran a la posibilidad de dar el golpe en la altura ecuatoriana para volver a prenderse en la lucha por la clasificación. Se espera que Gastón Togni, una pieza importante en el esquema, pueda sumar minutos tras dejar atrás una lesión muscular. El equipo argentino no tendría demasiadas modificaciones respecto a sus últimas presentaciones y repetiría el once inicial.